Castramóvel Volta Redonda totaliza 500 cirurgias de cães e gatos

Iniciativa beneficiou animais dos bairros Açude, São Sebastião, Roma, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur e Vila Americana; veículo móvel adaptado retoma atendimentos em novembro

O Castramóvel Volta Redonda totalizou 500 castrações de cães e gatos. O projeto itinerante de bem-estar animal da prefeitura, iniciado em abril deste ano, já percorreu os bairros Açude, São Sebastião, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Vila Americana e região do Roma. Agora, o veículo móvel adaptado está passando por manutenção, retornando com os atendimentos em novembro.

O próximo bairro beneficiado será o Padre Josimo. As datas para agendamento e castração serão divulgadas nas redes sociais da prefeitura (@prefeitura), que vai disponibilizar todo o cronograma do projeto. A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, mencionou que, paralelo aos atendimentos do castramóvel, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) continua oferecendo as cirurgias de castração.

“O CCZ mantém a oferta de castração gratuita para cães e gatos até 20 kg, assim como acontece no castramóvel. Neste ano, o CCZ realizou 1.069 castrações. Os tutores interessados em castrar seu cão ou gato devem agendar o atendimento pelo WhatsApp do Centro de Controle de Zoonoses: (24) 99233-4480”, disse Soledad, acrescentando que a idade mínima para o procedimento é a partir de seis meses.

O castramóvel foi adquirido pela prefeitura, por meio de licitação, com emendas parlamentares do então deputado federal Antônio Furtado e da deputada Soraya Santos. A licitação ocorreu após projeto de lei autorizativo do vereador Paulo Conrado, de reuniões com os vereadores Renan Cury e Paulinho AP.

‘Cidadania Animal’

Além do castramóvel, a Prefeitura de Volta Redonda oferece o programa “Cidadania Animal”, que viabiliza gratuitamente a castração de cães e gatos, priorizando protetores e ONGs (Organizações Não Governamentais) no atendimento, e levando os animais para serem castrados. O deslocamento dos animais é feito pela prefeitura, que preparou uma ambulância – a Ambulância Animal – para atender o projeto, que é realizado por meio de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro que, através do programa RJPET, realiza o procedimento de castração.

Hospital Veterinário

E o cuidado com os animais de estimação será ampliado com a construção do futuro Hospital Veterinário de Volta Redonda, que está sendo erguido no bairro Rústico. A unidade está sendo construída através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, com investimentos de mais de R$ 3,6 milhões, e vai atender todo o Médio Paraíba. O hospital público para animais vai ocupar um terreno de 3,5 mil metros quadrados, atendendo a uma antiga reivindicação da população.

Depois de pronta, a unidade médica veterinária terá 760 m² e contará com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raio-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infectuosas; áreas de esterilização/higienização e canil.