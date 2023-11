A temperatura amena, sem sol ou chuva, foi aliada dos que gostam de prestar homenagens aos entes queridos

A temperatura amena, sem sol ou chuva, foi aliada das pessoas que gostam de prestar homenagens aos entes queridos no Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Cerca de dez mil pessoas passaram pelo local no feriado de Finados, 2 de novembro, entre 7h às 17h.

Os horários mais movimentados coincidiram com a programação religiosa. Duas Missas, uma às 8h e outras às 16h, foram celebradas na área externa, próximo às capelas mortuárias.

Para promover mais acolhimento aos visitantes, o cemitério passou pelos serviços de capina, roçada, caiação, com a demarcação de vagas para estacionamento de veículos e sinalização, promovidas pelas secretarias municipais de Infraestrutura (SMI) e de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

"O Dia de Finados é, com certeza, o dia de maior movimento no Cemitério Municipal, por isso, disponibilizamos também banheiros químicos para atender os visitantes", disse o diretor do Departamento Funerário, Paulo Afonso da Silva, que ressaltou que a visitação ocorreu de forma tranquila durante todo o dia.