O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informa que nesta quinta-feira, dia 02, o abastecimento de água na Região Leste do município, fornecido pela ETA Belmonte, em Volta Redonda, está temporariamente interrompido.

De acordo com a autarquia, a interrupção do serviço iniciou às 14h para uma manutenção emergencial, por conta de um vazamento na Avenida Vereador Francisco Evangelista Delgado, no bairro São Cristóvão.

O serviço tem a previsão de término às 21h, com normalização do fornecimento gradual, conforme a pressurização da rede e o abastecimento das localidades.

O Saae-BM recomenda a adoção de medidas preventivas desde já até a normalização do abastecimento, para minimizar os impactos. Entre elas, estão: consumo de água responsável; fechar as torneiras ao escovar os dentes e ao lavar as louças; não lavar roupas neste período de manutenção e diminuir o tempo de banho.