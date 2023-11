Motoboy que atacou ex-namorada a facadas é preso em Volta Redonda

O motoboy de 25 anos, acusado de ferir a facadas a ex-namorada, de 28 anos, no bairro São João, em Volta Redonda, foi preso na tarde desta quinta-feira (02), por policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, ao comparecer à delegacia para prestar depoimento. Ele estava com um advogado quando recebeu voz de prisão devido a um mandado de prisão por tentativa de feminicídio. O suspeito é morador do bairro Belmonte

O crime ocorreu no dia 27 de outubro, quando a vítima, que trabalha numa lanchonete da Avenida Amaral Peixoto, no Centro, estava em horário de almoço e foi atacada pelo motoboy na escadaria da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro São João. Depois de ser jogada no chão, ela foi ferida enquanto tentava se defender dos golpes. A vítima conseguiu se desvencilhar e foi socorrida por populares, sendo levada para o Hospital São João Batista. O motoboy fugiu.

A vítima, que estava acompanhada de uma colega de trabalho, contou que namorou com o homem por seis meses, mas que havia terminado havia cerca de um mês devido ao comportamento “possessivo e ciumento” apresentado por ele.

O motoboy vai ser encaminhado à Cadeia Pública de Volta Redonda.