Um homem identificado como Cleiton J. Canelas, de 32 anos, morreu em um acidente de moto na manhã desta quinta-feira (2), em Rio das Flores. Ele colidiu com um poste no km 21 da RJ-151, no bairro Três Ilhas, que fica na cidade.

A vítima, segundo os bombeiros, morreu no local. Também de acordo com a corporação, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O registro do acidente foi feito na delegacia de Rio das Flores.