Volta Redonda promove sorteio de boxes do Mercado Popular

Permissões de uso foram para 67 boxes dos mercados localizados no Aterrado, Retiro, na Avenida Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília

A Prefeitura de Volta Redonda promoveu na manhã desta quarta-feira (1º) o sorteio para permissão de uso dos boxes dos mercados populares do município. O Banco da Cidadania, vinculado à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), realizou o sorteio no pavilhão da Ilha São João. Foram sorteados 67 boxes dos mercados do Aterrado, Retiro, Centro (Avenida Amaral Peixoto) e Vila Santa Cecília.

“Participaram do sorteio 419 pessoas que se inscreveram, previamente, através do edital de chamamento público que ficou disponibilizado no site da prefeitura. Foi uma grande adesão dos interessados e o sorteio foi uma forma de abrir espaço para a participação de todos, além de ser uma forma transparente de distribuir os boxes”, comentou o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini.

Ricardo ainda ressaltou que ficou garantido o percentual de 10% reservados para Pessoas com Deficiência (PCDs), conforme a Lei Municipal nº 5.419/ 2017. Ballarini ainda citou que a partir da próxima segunda-feira (6) os sorteados serão convocados para a checagem de documentos.

“Todos os sorteados serão chamados na próxima semana ao Banco da Cidadania, localizado na sede da Smac, para a verificação dos documentos. Está é mais uma fase para permissão de uso dos boxes dos mercados populares. Há 30 pessoas em um cadastro reserva, caso haja desistência ou desclassificação relacionada a algum problema de documentação”, finalizou Ballarini. Foto: Divulgação