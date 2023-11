Atriz Elizângela morre aos 68 anos

Morreu nesta sexta-feira (3) em Guapimirim, no Rio, a triz Elizângela do Amaral Vergueiro, aos 68 anos. A informação foi dada pela prefeitura local. De acordo com o governo, Elizângela deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma PCR (parada cardiorrespiratória), depois de ser pronto atendida pelas equipes do SAMU.

Houve tentativa de reanimação tanto no translado, quanto na unidade, mas sem êxito. “A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade”, disse a administração municipal.

Ela fez sucesso em produções como as novelas “Força do querer”, “A Dona do Pedaço”, entre muitas outras. (Foto: Reprodução/TV Globo)