Boca Rosa se manifesta sobre acidente em Barra Mansa

A influenciadora Bianca Andrade, de 29 anos, mais conhecida como “Boca Rosa”, falou pela primeira vez, em seu Instagram, na tarde desta sexta-feira (3), sobre o acidente que sofreu na Dutra, em Barra Mansa, e classificou como o “pior dia de sua vida”. Ela também fez questão de reforçar a importância do uso da cadeirinha para os bebês.

“Foi um acidente muito forte. A gente estava na pista e uma carreta veio em cima da gente. O nosso motorista desviou e batemos de frente com uma árvore. Deu perda total o carro! Mas graças a Deus meu bebê (o Cris), estava na cadeirinha, com cinto de segurança”, disse, reforçando que o filho está bem. “Ele teve um roxinho na perna e na cabeça, mas ele fez todos os exames e está em perfeito estado”.

Bianca ainda aproveitou para fazer um alerta e destacou a importância da atenção dos pais sobre o uso da cadeirinha. “Eu não sei o que seria do meu filho se ele não estivesse nela”, disse. Cris, de 2 anos, já está em casa com o pai, o influenciador Fred Bruno. Bianca e a babá, de 32, seguirão em observação em um hospital particular até domingo (5) em São Paulo. (Foto: Reprodução)