Finados: Cemitérios de BM receberam cerca de 11.300 pessoas

No dia 2 de novembro, foi celebrado o Dia de Finados, data escolhida pela Igreja Católica, dedicada aos mortos e suas almas envolvendo o luto, a saudade e as homenagens aqueles que já faleceram. Em Barra Mansa, os quatro cemitérios do município (Centro, Amparo, Floriano e Rialto) receberam juntos, cerca de 11.300 pessoas.

Foram montadas tendas no Cemitério Municipal no Centro para realização de missas e cultos e melhor atendimento da população no local. As celebrações religiosas começaram logo cedo, às 8 horas, com uma missa da Matriz de São Sebastião, logo após, às 10 horas, houve uma celebração da Igreja Universal e por fim uma missa às 16h na Igreja de Santo Antônio, no bairro Saudade.

Diversas melhorias foram realizadas nos cemitérios, pensando nesta data, como a instalação de Wi-Fi nas capelas mortuárias e serviços de limpeza e capinagem, além disso, ambulâncias ficaram à disposição da população das 7h30 às 17h30 e a Guarda Municipal disponibilizou oito viaturas e cerca de 30 guardas ficaram de prontidão para proporcionar melhor segurança aos que foram visitar seus entes queridos.

A moradora do bairro Apóstolo Paulo, Natália Freitas, disse que a data é um dia muito triste para ela, mas que as melhorias no cemitério a trouxeram um pouco de conforto: “O dia de finados é um dia triste para mim, mas o cemitério está lindo, pintado, limpinho, cheio de flores e isso me confortou um pouco”, revelou.

O secretário de assistência social, Fanuel Fernando, frisou que a data é de suma importância para a secretaria e reconheceu o trabalho feito nos cemitérios por orientação do prefeito Rodrigo Drable: “Para nós da secretaria, dia 2 de novembro é todo dia, porque nunca deixamos de fazer melhorias nos cemitérios ao longo do ano todo, visando um conforto, uma paz e serenidade maior para a população nesses momentos difíceis, como foi orientado pelo prefeito que está sempre preocupado com a população e nos incentiva a ser mais humanos, já que trabalhamos diretamente com as pessoas e buscamos isso sempre”, finalizou.