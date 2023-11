Jovem atropelado por trem tem morte encefálica confirmada, anuncia pai

O jovem Juan Gabriel Batista da Silva, de 26 anos, teve morte encefálica confirmada na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. A informação foi dada pelo pai do rapaz. Internado desde o último dia 26 no CTI do hospital, o jovem foi atropelado por um trem no bairro Vista Alegre, no trecho do ramal que liga a cidade ao município de Quatis, sendo levado pelos bombeiros e pelo Samu ao hospital.

“É com pesar que informo essa triste notícia. Ele ainda está respirando, com a ajuda de aparelhos, mas teve morte encefálica confirmada”, disse o pai em áudio enviado ao jornal. Nas redes sociais, o pai chegou a clamar por orações ao filho no último domingo (29), gerando uma corrente de solidariedade promovida por internautas da região.

Ainda não há data para o sepultamento do rapaz, mas ele provavelmente será enterrado no fim de semana.