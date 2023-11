A Prefeitura de Volta Redonda está reconstruindo a cidade. Por isso uma série de investimentos na saúde vêm sendo feitos para garantir um atendimento de primeira qualidade para os moradores. Um exemplo é a Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, no bairro Aterrado, que passou por reforma geral, ganhou novos equipamentos e vem recebendo elogios de pacientes desde que foi entregue à população no início de outubro. A unidade é referência no atendimento a gestantes de alto risco e em exames de diagnóstico por imagem, importante para detecção do câncer de mama.

Realizando tratamento há um ano e seis meses, Maria Inês Flausino da Costa, de 53 anos, teceu elogios ao atendimento prestado na Policlínica da Mulher.

“Só tenho a agradecer. A doutora Juliana Monteiro é muito paciente, tem todos os cuidados e graças a Deus estamos em tratamento. A policlínica está uma maravilha. Eu me sinto como se eu estivesse numa Unimed, em uma clínica particular. Tratamento muito bom mesmo, é como se eu estivesse pagando um plano de saúde”, disse Maria Inês, moradora do bairro Santa Cruz.

Simone Camilo, de 50 anos, moradora da Vila Mury, tem sido atendida rotineiramente na Policlínica da Mulher. Segundo ela, o atendimento é muito bom e os profissionais muito atenciosos.

“O atendimento é muito bom. Não tenho nada a reclamar. Chego aqui e sou bem atendida. Nem parece que é SUS (Sistema Único de Saúde)”, disse Simone.

Confiabilidade na equipe e nas instalações

Izabel Auxiliadora Pereira, de 65 anos, também elogiou a unidade e lembrou quando foi encaminhada pelo posto de saúde, após uma alteração em um exame preventivo.

“Deu uma alteraçãozinha no peito, mas não foi nada grave. Depois tive ferida no útero e estou fazendo acompanhamento, tudo sob controle, graças a Deus e às médicas. A gente chega meio desnorteada, pensando coisas e as doutoras resolvem e dão uma calma para a gente. Para mim está sendo maravilhoso, para as pessoas que eu conheço também. De 0 a 10, eu daria nota dez”, falou a moradora do Santo Agostinho.

Cleidiane Souza Silva, de 39 anos, acompanhava a filha Stefany, grávida de 9 meses, numa das últimas ultrassonografias antes da jovem dar à luz a um menino, Anthony. Além da segurança nos profissionais, a qualidade das instalações após a reforma chamou a atenção da moradora do Santo Agostinho.

“Achei muito legal, a clínica está perfeita. O atendimento na recepção muito bom, tudo organizado. O doutor Rogério é sem palavras; porque ele é um médico maravilhoso, assim como todos os profissionais aqui. Estou gostando do acompanhamento que a minha filha está tendo aqui na Policlínica da Mulher”, disse Cleidiane.

Serviço

A Policlínica da Mulher fica na Rua Luiz Alves Pereira, número 30, no bairro Aterrado. O espaço atende pelo SUS e funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 18h.