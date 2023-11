PM é ferido com golpe de enxada em Pinheiral

Um homem de 41 anos foi detido na manhã desta sexta-feira (3), em Pinheiral, por suspeita de atacar e ferir um cabo da Polícia Militar com um golpe de enxada. O caso aconteceu durante uma abordagem a outro suspeito na Rua Adelina Martins Barbosa, no bairro Cruzeiro.

Segundo a polícia, a guarnição do PM ferido fazia patrulhamento pelo local quando avistou um suspeito, de 30 anos, que correu, mas foi alcançado. Nada de ilícito foi encontrado com ele. Em seguida, os agentes partiram para abordagem ao suspeito que atacou o militar. Ele estava em uma casa e partiu para cima da guarnição com a enxada, atingido o cabo no antebraço.

O homem foi imobilizado e na cama do suspeito os policiais encontraram 42 pinos de cocaína, nove dolas de maconha e R$ 70. O primeiro suspeito abordado se aproveitou da confusão e fugiu do local, mas já está identificado.

O agressor foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos sofridos pelo policial no momento desta publicação.