PRF apreende arma, drogas e munições na Dutra, em Piraí

Uma mochila com arma, munições e drogas foi apreendida na noite da quinta-feira (2) pela Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, em Piraí. O flagrante aconteceu em um ônibus abordado no posto policial do Km 223, na pista sentido Rio.

Durante abordagem da Operação Palladium, equipes do Núcleo de Operações com Cães da PRF fiscalizaram o ônibus, da linha São Paulo-Vitória. Na mochila, além de uma pistola, havia cerca de 900g de haxixe e de skunk.

A pessoa responsável pela bagagem não foi identificada. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Piraí. (Foto: PRF)