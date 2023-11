Ao menos 15 ônibus de torcedores do Boca Juniors, da Argentina, passarão pelo trecho da Via Dutra que corta o Sul Fluminense, informou na manhã desta sexta-feira (3) a Polícia Rodoviária Federal. Para isso, a corporação realiza a Operação Conmebol Libertadores 2023.

De acordo com a PRF, na quinta-feira (2), foi observado a passagem de vários argentinos para o Rio de Janeiro, onde será disputada, no Maracanã, a final da Taça Libertadores. O confronto ocorrerá às 17 horas e Fluminense busca o seu primeiro título, enquanto o Boca Juniors quer o seu sétimo caneco para se tornar o maior campeão da história da competição ao lado do rival Independiente.

Ainda segundo a PRF, os agentes monitoram, com auxílio de equipes de reforço, a passagem e o deslocamento dos torcedores pela região, com o objetivo de prevenir incidentes. (Foto: PRF/Divulgação)