VR: adolescente é baleado após apontar arma pra PM

Um adolescente de 14 anos que teria apontado uma pistola a policiais militares em patrulhamento foi baleado em uma das pernas na manhã desta sexta-feira (3) em Volta Redonda. O caso, segundo a PM, ocorreu na Rua Santa Luzia, no Morro da Mineira, no bairro Santo Agostinho.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam ronda pelo local quando avistaram o menor e outros dois homens armados com pistolas e vendendo drogas. Durante a tentativa de abordagem, os suspeitos teriam feito movimento com as armas em punho em direção da guarnição, que revidou. Ele foi socorrido para o Hospital São João Batista e, segundo a PM, não corre risco de morte.

Os outros suspeitos teriam conseguido escapar. Durante a ação foram apreendidos uma pistola, 17 munições e uma quantidade ainda não contabilizada de drogas.