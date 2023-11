Família procura aposentado desaparecido em Volta Redonda

O aposentado Aluizio Queiroz de Moura, de 82 anos, está desaparecido desde o último sábado (28) em Volta Redonda. Morador do bairro Santo Agostinho, Aluizio não é visto desde às 17h30min do dia em que sumiu. O carro do idoso – Fiat Palio LUS-0J00 – também desapareceu.

O filho do aposentado registrou o desaparecimento do pai na delegacia da cidade. De acordo com ele, o pai não toma remédios controlados, não possui problemas psiquiátricos e nunca havia desaparecido antes.

Na delegacia, foram feitas consultas com a placa do carro do Aluizio e o sistema apontou que o veículo passou pelo km 332 da BR-101 (Rio-Santos), no Rio, às 21h36min, do dia de seu desaparecimento. Qualquer informação sobre o homem pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)