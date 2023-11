Homem é preso por não pagamento de pensão alimentícia em Valença

Uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel, (PATAMO), na tarde de sexta-feira, dia 3, deu cumprimento a um mandado de prisão e prendeu um homem de 51 anos foragido da Justiça por não pagamento de pensão alimentícia. A ação aconteceu na Rua Coronel Cardoso, no Centro de Valença.

Os militares já tinham ciência de ter um mandado de prisão em desfavor do mesmo, e foi realizada a abordagem, e logo após conduzido à Delegacia de Polícia da cidade, onde foi constatado o referido mandado. Ele ficou preso à disposição da Justiça.