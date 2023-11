Idoso desaparecido está em Cabo Frio, comunica família

O aposentado Aluizio Queiroz de Moura, de 82 anos, desaparecido há uma semana em Volta Redonda, está em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio. A informação foi passada na noite deste sábado (4) pela família.

No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre como o idoso foi parar no município litorâneo, mas teria sido para visitar parentes. Aluizio é morador do Santo Agostinho e a delegacia de Volta Redonda chegou a fazer consultas com a placa do carro do idoso. O sistema apontou que o veículo passou pelo km 332 da BR-101 (Rio-Santos), no Rio, às 21h36min do dia em que desapareceu.