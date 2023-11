Jovem é morto a tiros em Barra Mansa

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira (3) no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. João Victor Amaral Ferreira, conhecido como “Piratinha”, foi morto com vários disparos em um condomínio na Rua Alecrim.

De acordo com as primeiras informações, quando a Polícia Militar chegou ao local, João Victor já estava morto. O Corpo de Bombeiros constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil esteve no local encontrou vários projéteis de calibre 9 milímetros.

Ainda segundo informações apuradas, testemunhas disseram aos policiais que João, antes de ser assassinado, estava no local, em companhia de dois homens e uma mulher. O corpo vítima, que possui três anotações criminais, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na delegacia da cidade.