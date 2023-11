Uma menina de 4 anos caiu do quarto andar de um prédio localizado na Rua das Hortências, na Cidade Alegria, em Resende, no final da noite da sexta-feira (3). Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital de Emergência, que ainda não havia se manifestado sobre o estado de saúde da criança até o momento desta publicação. Porém, segundo os bombeiros, ela teria sofrido fraturas.

A mãe da menina disse, segundo a Polícia Civil, que desceu para fechar o portão do prédio e que a filha teria subido em um sofá próximo à janela, de onde caiu.