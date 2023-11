Pitbulls atacam dois cachorros no bairro Volta Grande III

A delegacia de polícia de Volta Redonda registrou na sexta-feira (3) dois boletins de ocorrência para apurar uma possível omissão na guarda de animais. Os registros foram feitos por proprietários de um poodle e de um chow chow atacados por dois pitbulls no bairro Volta Grande III.

Os animais estão internados em uma clínica veterinária. O chow chow teve ferimentos mais graves, pois foi mordido no pescoço. Ele passou por uma cirurgia e pode ter uma orelha amputada. O poodle teve parte da face direita, inclusive da boca, dilacerada.

Os ataques ocorreram no final da manhã. Os cães teriam saído da Rua 1.023, investindo primeiro contra o chow chow, que estava na garagem da casa de seu tutor, na Rua 1.025. Em seguida, na mesma rua, eles fizeram o segundo ataque, mesmo estando o poodle atrás da grade da residência, assim como ocorreu com o chow chow.

Segundo sua tutora, os pitbulls só largaram o poodle quando ela, o marido e vizinhos atiraram vários objetos neles, inclusive pedaços de pau. O ataque foi filmado por vizinhos e as imagens – uma das q uais mostrando uma mulher recolhendo os pitbulls – também foram entregues à polícia.

A tutora do poodle disse que os responsáveis pelos pitbulls alegaram que os animais teriam arrombado o portão da casa onde são criados. No entanto, segundo ela, os cachorros já tinham sido vistos soltos nas ruas em outras ocasiões: “Dois cães da raça pitbull soltos, sem coleira, sem focinheira. Poderia ter acontecido algo pior, se fosse uma criança, um idoso, qualquer pessoa”.

Ela afirmou ainda que os donos dos pitbulls teriam afirmado que vão arcar com as despesas dos pets feridos, “mas nem perguntaram se estão vivos”. Ela disse ainda que não tem contato dos donos dos animais, conforme consta na delegacia. O espaço está aberto caso eles queiram se manifestar a respeito do ocorrido. (Imagem: Reprodução) Informa Cidade