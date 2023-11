Policiais Militares do 10º BPM (Batalhão da Polícia MIlitar), durante uma operação de patrulhamento no bairro Roseiral, localizado em Miguel Pereira, na tarde desta sexta-feira (03), com o objetivo de combater o comércio de substâncias ilícitas na região, detiveram dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, de 24 e 28 anos.

Após a abordagem aos suspeitos, os Policiais apreenderem um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, um tablete grande de Maconha, 306 sacolés plásticos com cocaína, 72 tiras de maconha, 9 munições calibre 38, seis munições calibre 32, dois rádios transmissores, uma balança de precisão, três coldres táticos e uma roupa camuflada. O material foi apreendido em uma mochila com um dos suspeitos que tentou fugir, mas foi alcançado e na casa onde ele reside.

A ocorrência foi conduzida para a Delegacia de Polícia de Miguel Pereira, para serem tomadas as medidas cabíveis.