Funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, local registrou mais de 32 mil exames no período, e recebeu mais de R$ 2,7 milhões em investimentos

De janeiro até este mês de outubro, a Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, que funciona no Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, realizou mais de 88 mil consultas divididas em 13 especialidades médicas, além de mais de 32 mil exames.

Diariamente passam pela policlínica cerca de 4 mil pessoas, que são atendidas por médicos angiologista, dermatologista, endocrinologista, fonoaudiólogo, gastroenterologista, hematopediatra, neurologista, nutricionista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista, reumatologista e urologista.

Para ser atendido, o paciente tem que receber um encaminhamento de um médico das unidades básicas de Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (UBSF). O atendimento na Policlínica da Cidadania é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Mais de R$ 2,7 milhões investidos

E o complexo de saúde que funciona embaixo das arquibancadas recebeu mais de R$ 2,7 milhões em investimentos importantes para melhorar o atendimento. Foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para equipar o Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves, três mamógrafos e um aparelho de ultrassonografia, todos equipamentos de última geração.

Através do Centro de Imagens, a Policlínica também oferece exames de RX; tomografia e ultrassonografia. Os exames de alto custo são encaminhados para autorização do Dipa (Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria).

“Assim como a policlínica, temos investido em outras estruturas da saúde pública em Volta Redonda. Já entregamos mais de 30 unidades básicas revitalizadas; a Policlínica da Mulher foi reformada e equipada com um ultrassom de última geração, com imagens em 4D, dentre outros importantes investimentos. E está em andamento a compra de oito novos equipamentos de radiologia, sendo dois destinados ao Centro de Imagem do estádio. O trabalho é constante para melhorar o atendimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que o governo municipal vem investindo na saúde desde que ele reassumiu a administração municipal.

“Antes mesmo de iniciar o mandato, começamos a reestabelecer parcerias com instituições para ampliar nosso atendimento, por conta da pandemia. E assim que retornamos à prefeitura, iniciamos um trabalho de reconstrução da saúde e que, com parceiros como o Governo do Estado, tem trazido resultados positivos para a população, como a Policlínica da Mulher reformada, O Hospital da Criança sendo construído, mais leitos no Hospital do Retiro e a ampliação do (Hospital) São João Batista”, destacou Neto. Foto: Divulgação