Carpinteiro tem moto furtada no bairro Santa Rita do Zarur

Um carpinteiro teve sua moto furtada na manhã deste domingo (5), na Rua Campinas, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. O crime aconteceu na estrada que liga ao bairro Vale Verde e foi presenciado pelo homem.

De acordo com a ocorrência, a vítima estacionou sua moto Honda CG 160 Fan, preta, placa KXF-8836, e deixou a chave na ignição. Ao descer do veículo, ela contou que o ladrão subiu na moto e disse: “perdeu”, sem chegar a ameaçá-lo com alguma arma. O bandido fugiu em direção ao Vale Verde.

Segundo moradores, a vítima também utiliza a moto para trabalhar vendendo botijão de gás na garupa. Informações sobre o veículo pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia. (Foto: Reprodução)