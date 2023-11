Hemonúcleo de Barra Mansa reforça importância da doação de sangue

Com a época de festividades chegando, unidade convoca doadores para manter o estoque

O Hemonúcleo de Barra Mansa reforça junto aos doadores do município a importância da realização do ato para salvar vidas. Neste período de fim de ano, com feriados e festividades se aproximando, a necessidade por novas doações tende a crescer.

No momento o estoque da unidade está estável, mas é sempre bom lembrar que toda doação é sempre muito bem-vinda. Uma doação pode salvar até quatro vidas e o sangue colhido dura cerca de 40 dias.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, disse que a procura nessa época do ano está muito boa, mas é importante a participação dos voluntários para que a situação se mantenha dessa forma. “Esse período do ano com muitas festividades e feriados tende a aumentar a demanda de sangue. Por isso, é muito importante que as pessoas continuem doando sempre que puderem”, frisou.

Para realizar a doação é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.

O Hemonúcleo funciona na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexo à Santa Casa, no Centro. O telefone para contato é (24) 3512-0788.