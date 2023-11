Homem é preso em Paraty após esfaquear irmão e sobrinho

Policiais civis prenderam na noite de sábado (4) um homem de 45 anos que, à tarde, esfaqueou seu irmão, de 40 anos, e o sobrinho, de 16, em Paraty. Segundo o delegado Marcello Russo, o crime foi motivado por um desentendimento entre os irmãos devido ao atraso na conclusão e entrega de uma obra contratada pelo preso junto ao irmão, que é pedreiro.

Golpeado ao menos três vezes, o pedreiro foi socorrido no Hospital Municipal Hugo Miranda, onde, de acordo com o delegado, permanecia em estado grave na madrugada deste domingo (5). Socorrido inicialmente no mesmo hospital, o adolescente foi transferido para o Hospital da Praia Brava, em Angra dos Reis, para ser submetido a uma cirurgia.

O crime aconteceu à tarde na Rua Zacarias Alves Gama, na Várzea do Corumbê. O autor foi preso nas proximidades da rodoviária de Paraty. A faca usada no crime foi apreendida.

Os agentes usaram uma viatura descaracterizada nas buscas pelo autor. O preso vai responder por dupla tentativa de homicídio por motivo fútil.