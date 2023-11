Após uma operação de inteligência conduzida por Policiais Militares do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar), na tarde deste domingo (05), no bairro Vadinho Fonseca, em Valença, foram encontrados em uma região de mata da localidade, depois de efetuada busca minuciosa, 254 unidades plásticas com cocaína. Ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Valença.