‘Casa de História’, da Secretaria Municipal de Cultura, é realizada às sextas-feiras e tem a participação das alunas do curso de Psicologia da UFF

Com o objetivo de incentivar a leitura, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), desenvolve na Biblioteca Municipal Raul de Leoni o projeto de contação de histórias “A Casa de História”, realizado em parceria com o curso de psicologia da UFF (Universidade Federal do Sul Fluminense). A iniciativa foi pensada como uma forma de ocupar o espaço da biblioteca, ampliando a participação dos visitantes, principalmente entre as crianças.

O projeto, que acontece às sextas-feiras a partir das 9h, oferece histórias de várias formas, sejam elas escritas, faladas, dançadas e desenhadas, conforme explica a bibliotecária da Secretaria de Cultura, Alessandra Campbell.

“As interações são gratuitas e incluem, ainda, teatro, jogos, música e oficinas. Elas são realizadas para diferentes públicos, entre crianças, jovens, adultos e até idosos, podendo também acontecer fora do espaço da biblioteca, de acordo com as solicitações”, explicou, acrescentando que o projeto tem, ainda, a participação de uma representante da cadeira de literatura do Conselho Municipal de Cultura.

Ambiente acolhedor

O projeto “A Casa de História” está instalado de forma interativa, com estética que lembra a sala da casa de uma avó, a fim de remeter a essa figura tão marcante nas famílias.

“A instalação foi pensada para acolher as pessoas como se elas estivessem na sala da casa de uma avó que gosta de contar histórias para seus filhos e netos. O cenário foi projetado para que todos se sintam em neste ambiente, e as histórias são as mais variadas possíveis”, comentou.

Serviço

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, localizada na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Escolas, grupos e instituições podem agendar sua visita à “Casa de História” pelo telefone: (24) 3350-8554. Fotos de divulgação