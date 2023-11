O adolescente que está desaparecido desde a manhã de domingo (05) no mar de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi identificado como Leonardo Tavares da Silva, de 16 anos, morador do bairro Cabral, e ainda não foi localizado.

Leonardo fazia parte de um grupo de excursão que saiu da cidade do Sul Fluminense com destino ao Rio. Na ocasião, outros dois homens, também moradores do município, se afogaram e foram resgatados.

Leonardo desapareceu após o mar invadir vários pontos da orla. Ele estava na altura da Rua Farme de Amoedo e as buscas iniciaram ainda no domingo, sendo retomadas na manhã desta segunda-feira (6). As buscas contam com o auxílio de uma aeronave, motos aquáticas e drones.

O aviso de ressaca da Marinha informa que a cidade do Rio de Janeiro segue sob alerta. Ondas de até 3,5 metros de altura podem atingir o litoral do município até as 18h desta segunda.