Bombeiros do Rio de Janeiro procuram no mar de Ipanema um adolescente de 16 anos, que desapareceu na manhã de domingo (05). O jovem saiu de Resende em uma excursão para o Rio no mesmo dia.

Os bombeiros receberam um chamado para resgatar pessoas que estavam se afogando em Ipanema por volta das 10h30min. Duas pessoas foram resgatadas e as equipes seguem na busca pelo adolescente com auxílio de uma aeronave, motos aquáticas, drones e guarda-vidas.

A família do jovem está acompanhando as buscas, que serão retomadas nesta segunda-feira (06).

Ondas de até 3,5 metros de altura atingiram o litoral do Rio pela manhã. Nas redes sociais, circulam registros de ondas que atingiram o público na areia e arrastaram banhistas e seus pertences.

Também foram registrados afogamentos em Maricá e Angra dos Reis. Em Angra dos Reis, os bombeiros foram chamados para uma ocorrência de desaparecimento no mar, no domingo, perto do Condomínio Marinas. No deslocamento, uma embarcação encontrou um corpo boiando próximo ao Iate Clube Aquidabã, na Praia do Anil. Os bombeiros não souberam afirmar se o corpo encontrado é da pessoa que estava sendo procurada. (Imagem: Reprodução)