Carro cai em ribanceira em retorno da Dutra, em Porto Real

Um carro caiu de um barranco às margens do retorno do km 299 da Dutra, na manhã desta segunda-feira (6), em Porto Real. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle de um Fiat Argo próximo à entrada para Bulhões, ao desviar de uma carreta fazendo a curva no sentido contrário.

Havia cinco pessoas no carro. O motorista e um dos passageiros foram socorridos por uma equipe de resgate da concessionária. Eles foram levados ao Hospital de Emergência de Resende. O estado deles não foi informado.