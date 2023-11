Um homem foi flagrado com uma réplica de pistola e cocaína na madrugada de hoje, dia 6, na Rua do Barroso, bairro de mesmo nome, em Valença. O fato ocorreu durante abordagem e o suspeito já tinha anotações criminais.

Ele estava com o simulacro na cintura e um pino de cocaína. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia da cidade, onde o material foi apreendido e ele, após prestar depoimento, foi liberado.