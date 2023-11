A Operação Lei Seca flagrou 467 motoristas dirigindo sob efeito de álcool durante o fim de semana em todo o Estado do Rio. Esse número representa 16,5% dos 2.835 condutores que foram abordados entre quinta-feira (02 de Novembro) e domingo (05 de Novembro).

Em Duque de Caxias, na Região Metropolitana, foi o destaque negativo entre as ações realizadas. Na quinta-feira, 43,9% dos motoristas abordados estavam dirigindo sob efeito de álcool. No sábado, em Jacarepaguá, também apresentou um índice alto de alcoolemia, totalizando 30,6%.

Na Barra da Tijuca, na sexta-feira, foram 25 motoristas abordados e 28% deles estavam alcoolizados. Em Araruama, no interior do estado, na sexta-feira e no sábado, foram 29 motoristas dirigindo sob efeito do álcool, totalizando 28,7%. No Recreio dos Bandeirantes, no sábado, com 83 condutores abordados, 27,7% dos motoristas abordados estavam dirigindo sob efeito do álcool. Em Campo Grande, na Zona Oeste, foram 76 abordados e 27,6% estavam dirigindo embriagados.

Em Paraty, na Região Litorânea, no sábado e no domingo, houveram duas ações, onde foram 190 motoristas abordados, 49 deles estavam dirigindo sob efeito de álcool, totalizando 25,8%.