A motocicleta furtada de um carpinteiro de Volta Redonda, pela manhã, foi encontrada na noite do domingo (5). O veículo, levado da Rua Campinas, em Santa Rita do Zarur, foi deixado no bairro Volta Grande.

A recuperação foi feita por policiais militares que estavam em patrulhamento e encontraram a moto ainda com o botijão de gás na garupa, da forma como foi furtada. Eles tinham conhecimento do furto ocorrido pela manhã. A moto foi levada para a delegacia para o auto de recuperação.