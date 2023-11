Motoboy é suspeito de importunação ofensiva ao pudor em Volta Redonda

Um motoboy de 39 anos que presta serviços a uma loja de peças automotivas foi conduzido à delegacia de Volta Redonda na tarde desta segunda-feira (6) por suspeita de importunação “ofensiva” ao pudor contra uma adolescente de 16 anos. O homem foi abordado pela Polícia Militar no local de trabalho, no bairro Retiro, e negou as acusações.

O pai da jovem que foi o responsável por abordar os policiais militares e realizar a denúncia. De acordo com ele, o suspeito abordou a filha no momento em que ela ia para a escola. A menina disse que o motoboy a chamou de bonita e pediu o telefone dela. A jovem disse que negou e atravessou a rua. Neste momento, o homem teria acelerado com o veículo e dado um tapa nas nádegas da adolescente. De acordo com o relatado pela adolescente ao pai, o homem estava prestando serviços para a empresa no momento do ocorrido.

Não foi informado o local em que o fato teria acontecido. O pai disse que conseguiu identificar o local de trabalho do homem após o relato da filha. Ele abordou os policiais que, junto a guardas municipais, foram ao endereço de trabalho do suspeito. Aos agentes, ele confirmou ter elogiado a adolescente, mas negou ter dado um tapa nas nádegas da menina e disse ainda que sequer pediu o seu telefone.

Acompanhado da advogada, o homem foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após ser autuado pelo crime.