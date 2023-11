Policiais militares apreenderam drogas e quatro rádios de comunicação, no domingo (5), em Resende, depois da fuga de traficantes. A ocorrência foi na Rua do Canal, na Baixada da Olaria.

Segundo a PM, agentes em patrulhamento viram quando suspeitos fugiram por uma área de mata. No local onde eles estavam foram recolhidos os aparelhos de comunicação e 187 embalagens de maconha, 101 pinos de cocaína e 63 pedras de crack.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia da cidade.