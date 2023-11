Prefeito Neto passa por cirurgia cardíaca no Rio de Janeiro

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, foi submetido a uma cirurgia cardíaca, nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro. O procedimento para a colocação de válvulas cardíacas foi realizado na Clínica São Vicente, na Gávea.

Segundo fontes do Palácio 17 de Julho, a cirurgia foi bem-sucedida e o chefe do executivo permanece na UTI (Unidade de Tratamento Intenso), e depois será transferido para um quarto particular.

Neto tem 67 anos de idade e, em setembro, Neto colocou três stents – usados para restaurarem o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias. O prefeito está no exercício de seu quinto mandato.