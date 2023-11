Medida é necessária devido a mudança de sistema

Os usuários do Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa de Pinheiral devem ficar atentos a uma nova solicitação para a realização dos atendimentos. A partir desta segunda-feira, 06 de novembro, será preciso apresentar documentos oficiais com foto e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para obter acesso aos serviços. Tal medida será necessária devido a mudança de sistema que a unidade passará. No caso de menores ou incapazes, os responsáveis devem apresentar o documento

De acordo com o secretário de Saúde, Everton Alvim, a medida não é uma novidade, mas, muitas pessoas ainda não possuem o hábito de apresentar os documentos.

Solicitar documentos no ato do atendimento não é uma novidade no município. Vale destacar que nenhum atendimento de urgência deixará de ser fornecido, mas é muito importante apresentar os documentos solicitados para agilizar os atendimentos. Nosso novo sistema de informações de saúde, exige a inserção desses dados que são registrados, o que possibilita monitorar todo o atendimento de cada paciente na unidade – disse.