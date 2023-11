Usuários que pagam passagem em dinheiro e micro e pequenas empresas podem se cadastrar até 31 de dezembro para garantir passagem a R$ 4,20 nas linhas municipais

O cadastramento para moradores de Volta Redonda serem beneficiados com o subsídio da prefeitura ao transporte público, e continuarem pagando R$ 4,20 na passagem das linhas municipais, começou nesta segunda-feira (6) em dois pontos: Rodoviária Prefeito Francisco Torres e Subprefeitura do Retiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), o prazo para se cadastrar vai até o dia 31 de dezembro deste ano, e o benefício começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024.

“Ainda nesta semana deve ser iniciado o cadastramento pela internet. Esse é um subsídio que beneficia quem paga a passagem em dinheiro e os trabalhadores das micro e pequenas empresas. A STMU está acompanhando o cadastro e, se houver necessidade, vamos disponibilizar mais postos para que todos os interessados possam se cadastrar e utilizar o benefício”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

O cadastramento no Sistema de Bilhetagem Eletrônica TEM-VR é realizado pelas empresas operadoras do transporte público, por meio do Sindpass (Sistema das Empresas de Transporte de Passageiros). Para se cadastrar, é preciso levar CPF e comprovante de residência de Volta Redonda. Para menores de idade é necessária a apresentação da Certidão de Nascimento.

“Quem não tiver uma conta em seu nome pode, por exemplo, levar uma declaração do proprietário do imóvel, informando que a pessoa reside lá como inquilina; ou uma conta em nome do dono do imóvel, vinculada ao contrato de aluguel. Se morar com os pais, por exemplo, pode levar uma conta em nome de um responsável”, citou o secretário.

Após o cadastro, o Sindpass irá confeccionar o cartão VR Card, que será disponibilizado em até dez dias úteis. O usuário será informado quando o cartão ficar pronto por meio de contato eletrônico (número de telefone, e-mail etc.), que deverá ser indicado no momento do cadastro. A retirada do VR Card deverá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30, no posto de atendimento do Sindpass em Volta Redonda, que fica no segundo andar do Pontual Shopping (Rua 14, nº 350, 2º piso), na Vila Santa Cecília.

“É importante ressaltar que o cadastramento é voluntário e que o benefício do subsídio só será concedido para quem utilizar o cartão VR Card, que deverá ser recarregado no Sindpass, ou vale-transporte. Estamos também com uma expectativa de implantar, a partir de dezembro, a recarga por meio de sistema PIX, para facilitar e estimular o uso do transporte público. E se houver necessidade, vamos implantar mais postos de recarga”, afirmou o secretário Paulo Barenco.

Vale-transporte

Para quem utiliza o vale-transporte, nada muda na prática. As grandes empresas da cidade arcarão com a diferença (R$ 0,75), sem que os trabalhadores paguem por isso, pois no salário já é descontado o valor máximo permitido por lei. Para as micro e pequenas empresas haverá o subsídio da prefeitura para beneficiar seus trabalhadores.

Mais viagens e mais horários

Atualmente, o valor da passagem das linhas municipais de ônibus em Volta Redonda é de R$ 4,20. Com a aprovação da alteração na Lei 6.055/2022 (que estabelece o subsídio ao transporte público), a prefeitura poderá subsidiar a tarifa em até R$ 0,75 por usuário. Isso só acontece, no entanto, caso as viagens ofertadas aumentem. A mudança na legislação permite atender os usuários com mais viagens e sem aumento de passagem.

O prefeito Antonio Francisco Neto destaca que o subsídio é um modelo já adotado em muitas outras cidades, e que o objetivo da mudança em Volta Redonda é garantir um serviço público de transporte coletivo eficaz e com tarifas a preços compatíveis com a atual situação do país. Ele ressalta ainda que, para receber o subsídio, as empresas vão precisar comprovar o aumento de viagens no sistema atual, com medição a partir de GPS.

“As empresas vão ter que ofertar 15% a mais no número de viagens, atendendo principalmente as linhas que estão mais deficitárias atualmente. E a lei estabelece que dever ser ofertado todo mês o mínimo de 800 mil quilômetros programados. Isso vai representar um ganho no sistema atual, sem que a população pague mais por isso”, disse o prefeito.