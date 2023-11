Conferência Municipal de Educação é iniciada em Barra Mansa

Evento promovido pela SME acontece na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e terá sequência na quarta-feira (08)

Foi iniciada nesta terça-feira, dia 7, a Conferência Municipal de Educação de Barra Mansa. O evento é promovido pela Secretaria de Educação (SME) e tem por objetivo analisar e votar propostas feitas pelas unidades escolares, que serão definidas em um documento dinâmico com estratégias a serem enviadas para a Conferência Estadual, que acontecerá ainda neste mês de novembro, na cidade do Rio de Janeiro – de forma remota nos dias 18 e 19 e presencialmente no dia 25. Posteriormente, essas propostas podem ser enviadas para a Conferência Nacional (Conae), que ocorrerá em Brasília, em janeiro de 2024. A Conferência Municipal de Educação será concluída nesta quarta-feira, dia 08, onde ainda serão eleitos os representantes de Barra Mansa que vão para a etapa estadual.

Cerca de 300 conferencistas estiveram presentes na etapa municipal, que acontece na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no Centro. O secretário de Educação, Marcus Barros, promoveu a abertura, que também teve a participação da vice-prefeita Fátima Lima. Na ocasião, Marcus falou sobre o significado da Conferência.

– As escolas procuram ao longo destes dois dias traçar estratégias com base no Documento Referência da Conae. Estamos em conjunto com os delegados, representantes das unidades e da sociedade civil com o propósito de elevar a qualidade da educação através da participação democrática de todos que possam contribuir para essa melhoria – frisou.

A vice-prefeita, Fátima Lima, que foi por muitos anos professora da rede municipal de ensino, relatou a importância de reunir os representantes de escolas para alinhar assuntos pertinentes à educação.

– Essa etapa municipal é uma oportunidade que a Educação tem de mostrar o que nós temos feito e em que podemos avançar e colaborar para melhorar o ensino no país. Os temas levantados nestas conferências são muito importantes e urgentes. Barra Mansa vai levar propostas relevantes para a etapa estadual e tenho confiança que elas chegarão à esfera nacional – destacou Fátima, que concluiu parabenizando os trabalhos que foram organizados nas unidades escolares e exaltando todos os envolvidos.

Conae

A Conferência Nacional de Educação (Conae) será realizada em janeiro de 2024, em Brasília, e receberá contribuições para o Documento Referência das Etapas Municipais, Estaduais e Distrital, base para a formulação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034.