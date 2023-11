A família do pequeno Jorge Serrat, de 8 anos, de Volta Redonda, criou nas redes sociais uma campanha com o objetivo de arrecadar fundos para a compra de um mouse óptico (ocular) para o menino. Morador da Volta Grande III, Jorge é portador de paralisia cerebral e precisa do equipamento para melhorar sua acessibilidade com o computador nas atividades da escola. O objetivo é alcançar a meta de R$ 28 mil (saiba como ajudar no fim da notícia).

De acordo com a família, no momento, Jorge usa o computador com um programa desenvolvido por um professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) de um acionador de textos na qual o menino utiliza os movimentos da bochecha para redigir. “Porém com a demanda de textos crescendo, esse método não é mais confortável e nem eficiente para o garoto”, informou. Atualmente, Jorge está no 2º ano da escolaridade.

Ainda segundo a família, com o mouse ocular, ele irá apenas movimentar os olhos e para acionar o texto ele apenas deve fixar o olhar nas palavras. “Porém a ferramenta é bem cara. Junto com o notebook e as configurações necessárias e os programas, o custo final é de R$ 27 mil”, informou.

Para ajudar com qualquer quantia, basta clicar no link ao lado e realizar a doação: https://www.vakinha.com.br/4165829

A família também criou um perfil nas redes sociais para que as pessoas acompanhem a rotina de Jorge: https://www.instagram.com/jorginho.flamenguista/