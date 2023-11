Um homem foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (7), em Angra dos Reis. Arthur Lugão Chagas da Silva, de 34 anos, foi baleado na Rua Rosa de Saron, no Parque Belém.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil com a informação de que a vítima tinha comparecido pela manhã à UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do bairro, alegando que estava sendo ameaçada. Ele apontou um suspeito, mas até o momento desta publicação, a investigação ainda estava sendo realizada.