Enucleação Prostática a Laser é menos invasiva, mais segura, diminui riscos pós-operatórios e permite redução do tempo de internação

Nesta terça-feira (7), uma cirurgia com técnica inovadora foi realizada pela primeira vez na região Sul Fluminense: a cirurgia de próstata com Enucleação Prostática a Laser, que aconteceu no Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda. O procedimento é o que há de mais moderno, minimamente invasivo, com maior segurança e menor sangramento no tratamento cirúrgico para o crescimento benigno da próstata. A nova técnica também diminui os riscos pós-operatórios, com redução do tempo de cateterismo vesical (sonda) e de internação.

O urologista José Ramon Barreiro Garcia, coordenador da área de Urologia do Hospital São João Batista, explica que os resultados com essa técnica são bem superiores às cirurgias abertas.

“Na ressecção transuretral (cirurgia urológica para tratamento da hiperplasia prostática benigna) a recuperação do paciente é mais rápida e o tempo de internação pós-operatório é mais curto. No dia seguinte o paciente recebe alta e vai para casa, já sem a sonda. Quanto menos tempo a pessoa permanecer no hospital é melhor para ela e para a unidade, que abre vagas para atender a outros pacientes”, explicou o médico.

O novo procedimento é realizado pela via transuretral, utilizando um delicado e fino aparelho que permite a passagem da fibra laser pelo canal da uretra. Com o laser é possível retirar por inteiro o adenoma (tumor benigno) prostático que está comprimindo a uretra. A chance de o paciente urinar melhor depois da cirurgia é maior com a técnica de Enucleação Prostática a Laser.

“Essa técnica permite que o paciente tenha uma recuperação mais rápida e possa retomar suas atividades. Além disso, o paciente tem menos complicação pós-operatória”, ressaltou o médico.

O diretor-geral do HSJB e vice-prefeito, Sebastião Faria, lembra que quando assumiu a unidade hospitalar a situação era completamente diferente.

“O hospital estava prestes a fechar. Hoje estamos ampliando a unidade, melhorando as condições de trabalho e realizando cirurgias que nunca foram realizadas na nossa região. Estamos investindo na saúde da nossa população”, ressaltou Faria. Foto: Divulgação