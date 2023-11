Mãe do adolescente que está desaparecido desde domingo (5), ao ser arrastado por uma onda no mar em Ipanema, no Rio, Alessandra Rufino, moradora de Resende, disse nesta terça-feira (7) que pela primeira vez na vida o filho dela, de 16 anos, foi à praia. Em entrevista ao G1, a mãe contou que o adolescente pediu para ir na excursão para a capital e que ela não teria permitido.

“Ele falou: ‘mãe, eu posso ir para a excursão?”, e eu disse que não, que ele não estava autorizado. Ele é menor, ele nunca veio na praia, eu tinha medo que ele se afogasse”, contou Alessandra.

Ela confirmou ainda que só tomou conhecimento de que o menor viajou quando os bombeiros já faziam buscas por ele no mar. A procura por Leonardo Rufino entrou nesta terça no terceiro dia.

“Era a primeira vez dele na praia. Eu tenho fé em Deus que encontre ele logo. Eu quero solucionar isso mais rápido, o meu coração está apertado, ele é meu filho caçula, estou desolada. Ele queria viver, ele é jovem, jovem quer viver”, desabafou.

A procura pelo menor é feita pelos bombeiros com auxílio de uma aeronave, de uma moto aquática e drones. Segundo a Marinha, a ressaca que provocou fortes ondas no litoral do estado no domingo foi consequência de um ciclone extratropical no Sul do país. Foco Regional