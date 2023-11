Mulher suspeita de matar o marido é presa no bairro Vila Brasília

A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, no início da noite da segunda-feira (6), na Vila Brasília, uma mulher acusada de matar o marido com um golpe de faca no coração. O crime ocorreu no dia 18 de setembro último e, segundo o delegado Vinícius Coutinho, o caso foi tratado inicialmente como suicídio.

No entanto, a investigação apurou indícios de homicídio. Um mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda.

O corpo de Wellison de Melo Peixoto, de 56 anos, foi encontrado na cozinha de sua residência, na Viela Antônio Maria. De acordo com a polícia, após ser levada presa para a delegacia, a mulher confessou o homicídio.

Ela alegou que, no dia do crime, os dois tiveram um desentendimento e ele decidiu sair de casa, o que a deixou inconformada. Ao comparecerem ao local do homicídio, os investigadores da delegacia de Volta Redonda estranharam o fato de Wellison estar com uma mochila nas costas, contendo objetos pessoais, o que não é comum em casos de suicídio.