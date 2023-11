Unidades de Barra Mansa, Barra do Piraí e Volta Redonda têm vagas disponíveis para cursos nas áreas de administração e logística. As turmas iniciam em novembro, com auxílio-transporte incluído.

O Senac RJ abre 192 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na capital do Rio, na região metropolitana e no interior do estado, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Há oportunidades de capacitação em áreas como administração, logística, moda, saúde e bem-estar, tecnologia e turismo e hotelaria, com aulas a partir de 13 de novembro. Nas unidades de Barra Mansa, Barra do Piraí e Volta Redonda estão disponíveis 81 vagas para o curso Assistente Administrativo. A unidade de Volta Redonda também oferece vagas para o curso de Assistente de Logística também Os interessados devem se candidatar pelo link http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx.

Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho, com auxílio-transporte incluso. Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo os requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no portal de inscrição.

Há 77 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Informações e formas de inscrição: http://psg.rj.senac.br/Ext/Vagas.aspx

Senac Barra Mansa

Assistente Administrativo | Início: 13/11/2023

Senac Barra do Piraí

Assistente Administrativo | Início: 13/11/2023

Senac Volta Redonda

Assistente Administrativo | Início: 13/11/2023

Assistente de Logística | Início: 13/11/2023