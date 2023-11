Policiais militares em trabalho de monitoramento, na tarde de segunda-feira (06), no bairro Paraíso, em Resende, foram acionados por um militar de folga, que almoçava na Churrascaria Gaúcha, após observar um homem em atitude suspeita, no estacionamento do Posto Shell, na Avenida Dr Tácito Viana Rodrigues.

No local, o suspeito, de 37 anos foi abordado e com ele foi apreendida uma pistola PT, marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, numeração AAN171897, municiada com carregador contendo 06 munições intactas de mesmo calibre.

Uma atendente da churrascaria compareceu à delegacia e relatou que o suspeito apontou a arma de fogo em sua direção e puxou o gatilho por duas vezes e que ficou sabendo que a arma não disparou porque não havia nenhuma munição na câmera, somente no carregador.

O suspeito, que já possui várias anotações criminais, foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, permanecendo preso, desta vez por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.