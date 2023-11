Tenista do Clube dos Funcionários é campeã no Bahia Juniors Cup

Sthefany Lima, atleta do Clube dos Funcionários, conquistou o título da 38º edição do Bahia Juniors Cup, uma das principais competições do tênis juvenil, responsável por revelar grandes talentos da modalidade. O torneio aconteceu em Salvador, de 30 de outubro a 4 de novembro, e reuniu 350 atletas de sete países: Argentina, Brasil, Colômbia, Holanda, Jamaica, Paraguai e Peru.

Na categoria simples 18 anos feminino, a tenista Alvigrená venceu a jamaicana, Alyssa James, por 6/1, 3/5 e 6/3. Com esse resultado, Sthefany garantiu 100 pontos no ranking ITF (Federação Internacional de Tênis). A atleta também foi vice-campeã de duplas ao lado da paulista, Sofia Perovani, acumulando mais 60 pontos.

Consciente da importância dessa vitória, Sthefany comenta sua performance na competição. “Esse é o meu maior título, até agora. Fui para esse torneio com altas expectativas, joguei com muita vontade, coragem e energia e isso fez toda a diferença”, destacou a campeã.

A tenista segue seus compromissos, com passos significativos para sua carreira. Nesta semana, Sthefany disputa um torneio em Itajaí, Santa Catarina, e no próximo dia 19/11, a atleta viaja para os Estados Unidos, onde participará de um torneio com pontuações expressivas de 300 e 500 pontos. Foto: Divulgação