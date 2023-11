Estudantes fazem parte do programa ‘Diploma Cidadão’ e cursam o 5º período de Administração no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase)

Alunos do curso superior de Administração para PCDs (Pessoas com Deficiência) foram selecionados para ingressar no programa de estágio da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), o “Capacitar”. Os estudantes fazem parte do projeto “Diploma Cidadão”, realizado em parceria entre a prefeitura e o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) e que tem como objetivo promover a formação e qualificação de PCDs por meio de um curso profissionalizante com bolsa-auxílio.

Os novos estagiários atuarão na área operacional da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, e poderão ser contratados pela companhia após a conclusão do programa.

O secretário da SMPD (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência), Washington Uchôa, destacou o fato de que os alunos selecionados terão a oportunidade de atuar na área em que estão estudando, e explicou que eles passaram por várias etapas antes de chegarem ao exame de admissão.

“Tudo começou com o ‘Projeto Cidadão’, e hoje eles estão tendo a oportunidade de serem incluídos no mercado de trabalho com esse estágio na CSN. Estamos muito felizes de ter os nossos alunos do ‘Diploma Cidadão’ com essa nova experiência”, disse o secretário, acrescentando que o objetivo da SMPD, desde sua criação, sempre foi colocá-los no mercado de trabalho e inseri-los no ensino universitário.

“Nós acreditamos neles. E agora a gente vê esses alunos inseridos na CSN, podendo realizar o sonho de trabalhar com aquilo que estão estudando. É uma ação pioneira e que já garantiu avanços para muitas pessoas que se sentiam esquecidas pelo Poder Público. Só temos a agradecer ao prefeito (Antonio Francisco) Neto pela sensibilidade e às parcerias, como essa com a CSN”, afirmou Washington Uchôa.

Da teoria à prática

Um dos selecionados para o estágio, Luiz Henrique de Oliveira Alves, de 31 anos, mostrou grande expectativa por poder colocar em prática a teoria aprendida no centro universitário, ainda mais pelo fato de seu pai ter trabalhado na CSN.

“Desde pequeno sempre sonhava em trabalhar lá. E eu agradeço à secretaria e à prefeitura por essa parceria, que ajuda a comunidade surda e vai agregar aos nossos conhecimentos por ser da nossa área. E eu quero crescer na empresa, aprender com esse estágio. Estou muito feliz com essa oportunidade”, celebrou Luiz.

Quem também se mostrou ansiosa pela chance de estágio foi Daiane Schtine Gomes de Carvalho, 39 anos. “Estou muito feliz, me sentindo honrada em participar desse estágio, porque é muito importante para mim entrar numa empresa como a CSN”, afirmou.

Ana Clara de Araújo Teixeira, de 24 anos, comentou sobre poder colocar em prática o que tem aprendido no curso de Administração do UGB. “É uma oportunidade única, maravilhosa, porque sei que vou agregar muitos conhecimentos, informações que aprendi na universidade. Dentro da CSN vou ver isso acontecer, é muito importante para mim usar o que aprendi”.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou os alunos selecionados e destacou que eles são exemplos para outros estudantes. “Queria parabenizar os nossos alunos que superaram tantas dificuldades em busca de um sonho. A gente agradece também aos parceiros: CSN, UGB, pelo apoio neste projeto. Quando se tem vontade e apoio, as coisas acontecem”, afirmou Neto. Fotos de divulgação