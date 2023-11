Acidente entre carro e moto deixa casal ferido em Vassouras

Uma colisão de uma moto na lateral de um Fiat Bravo, na noite da terça-feira (7), deixou duas pessoas feridas em Vassouras. O acidente foi no km 237 da BR-393 (Lúcio Meira), no bairro Grecco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os feridos são um casal – homem de 38 anos e uma mulher de 35 – que estava na motocicleta. Eles foram socorridos aparentemente com ferimentos graves para o Hospital Universitário da cidade. O condutor do carro, de 34 anos, não se feriu, mas também precisou de atendimento médico, pois estava se sentido mal diante do ocorrido.